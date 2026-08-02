Spazio Pira, il cibo condiviso per la “Festa d’estate” 

Lo Spazio Michelangelo Pira di via Brigata Sassari apre le porte per un pomeriggio di confronto e festa.L’appuntamento - fissato per mercoledì - è doppio. Alle 17,30 è prevista una riunione aperta a tutti gli abitanti per scambiarsi idee e definire insieme i valori e il patto di comunità dello spazio. Un’ora dopo, alle 18,30, parte la “Festa d’estate”. La formula è quella della tavola condivisa: chi vuole può portare qualcosa da mangiare o da bere da mettere in comune. «Sarà una bella occasione per stare insieme, conoscerci meglio e trascorrere una serata in compagnia», spiegano gli organizzatori di Spazio Pira, gestito dalla cooperativa Liberitutti. Per l’occasione viene lanciato anche un invito social: indossare qualcosa di bianco per dare un tocco speciale alla festa. Non è obbligatorio, ma «sarebbe bello», scrivono gli organizzatori.C’è anche il patrocinio del Comune, con l’assessorato alle Politiche sociali in testa, che ha investito da subito sulla riqualificazione dello spazio del centro per anni abbandonato e vandalizzato, e ora fulcro dell’associazionismo: ogni giorno si alternano decine di associazioni, giovani, anziani, con iniziative e incontri che spaziano fra cultura e aggregazione. Attività che si allargheranno anche all’aperto nel parco Matteotti, come ribadito dall’assessore Marco Camboni pochi mesi fa in occasione del primo compleanno dello Spazio Pira. ( f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA