Spazi pubblici chiusi e inutilizzati 

Bastione di Santa Caterina, Giardini sotto le mura, Charanga, Scuola Mereu. L’elenco degli spazi comunali chiusi potrebbe essere molto più lungo. Spazi che, oltre a essere utilizzati da turisti e studenti, potrebbero abbellire la città e offrire posti di lavoro. Le idee in campo per erano molte, ma tutte naufragate nel mare delle ipotesi e delle chiacchiere.

Bastione Santa Caterina

Il cantiere per i lavori nel bastione di Santa Caterina, iniziati 19 anni fa, non sono ancora conclusi. Yuri Marcialis, assessore comunale ai Lavori pubblici, aveva annunciato la riapertura entro l’inizio dell’estate. «I lavori stanno proseguendo e sono ormai entrati nella fase conclusiva. Per completare la chiusura dell’apertura sul solario si è proceduto con le operazioni di insufflaggio necessarie alla realizzazione del pacchetto previsto dal progetto. Nei prossimi giorni saranno eseguiti gli interventi di impermeabilizzazione, propedeutici alla posa della pavimentazione e al completamento delle ultime lavorazioni. È opportuno ricordare che le elevate temperature di questo periodo impongono orari di lavoro ridotti e particolari cautele per le attività svolte in piena esposizione al sole, con inevitabili ripercussioni sui tempi di esecuzione. Nonostante ciò, il cantiere sta procedendo regolarmente e si avvia verso la conclusione. Salvo imprevisti, l'obiettivo resta quello di restituire il bastione di Santa Caterina alla cittadinanza entro le prime settimane dell'estate, dopo molti anni di chiusura».

Scuola Mereu

Di fronte ai Giardini pubblici un cancello sbarrato separa via Badas dall’ex scuola Attilio Mereu. L’edificio appena riqualificato è incorniciato da erbacce e degrado. Tre mesi fa un sopralluogo della Commissione comunale alla Pubblica istruzione aveva fatto ben sperare per il suo riutilizzo. Invece, niente. «A breve andrà in Giunta una delibera con gli indirizzi per la progettazione dell'area esterna della Scuola Mereu», fa sapere l’assessora Giulia Andreozzi. «Nelle more di questo intervento comunque abbiamo intenzione di sistemare una porzione di area esterna in modo da poter iniziare a utilizzare lo spazio interno».

I punti ristoro

Discorso simile per i Giardini sotto le mura e lo spazio dell’ex Charanga, spazi che avrebbero dovuto ospitare un punto ristoro e il cinema all’aperto. «Per il punto ristoro, in attesa della sua futura concessione su cui stiamo facendo verifiche e valutazioni, al momento è ricompreso semplicemente nella custodia che svolge la ditta che attualmente ha la manutenzione del Giardino sotto le mura», afferma l’assessora al Verde Luisa Giua Marassi. «Sugli ex Giardini del Charanga, il nostro servizio provvede alla manutenzione straordinaria del verde e alla pulizia. All'interno esiste un piccolo edificio del patrimonio comunale che deve essere ristrutturato. Per questo motivo – conclude l’assessora Giua Marassi - il cinema all'aperto per quest’estate si terrà all'Orto dei Cappuccini, in viale Merello».

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