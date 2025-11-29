VaiOnline
Perugia.
30 novembre 2025 alle 00:23

Spara alla moglie  e poi si suicida 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Perugia. Ha annunciato «una follia» a un suo conoscente ma quando i carabinieri, ai quali l'uomo ha dato l'allarme, ieri sono arrivati in quella casa di Città della Pieve hanno trovato già morto Antonio Iacobellis, sottufficiale in pensione dell'aeronautica militare, che poco prima aveva ucciso con un colpo di pistola al petto la sua convivente, Stefania Terrosi, 59 anni impiegata in un'impresa di pulizie, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Un femminicidio-suicidio, anche se l'indagine è in corso. A cominciare dalla pistola che l'ex militare non aveva come arma d'ordinanza.

Dalle indagini è emerso che la donna non aveva mai presentato denunce, nei confronti del compagno o per episodi particolari. Eppure le persone più vicine ai due hanno fatto capire che erano in crisi da diverso tempo. Tanto da far temere per l'incolumità di Stefania Terrosi e anche il figlio le avrebbe chiesto di allontanarsi da Iacobellis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 