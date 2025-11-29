Spara alla moglie  e poi si suicida 

Perugia. Ha annunciato «una follia» a un suo conoscente ma quando i carabinieri, ai quali l'uomo ha dato l'allarme, ieri sono arrivati in quella casa di Città della Pieve hanno trovato già morto Antonio Iacobellis, sottufficiale in pensione dell'aeronautica militare, che poco prima aveva ucciso con un colpo di pistola al petto la sua convivente, Stefania Terrosi, 59 anni impiegata in un'impresa di pulizie, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Un femminicidio-suicidio, anche se l'indagine è in corso. A cominciare dalla pistola che l'ex militare non aveva come arma d'ordinanza.

Dalle indagini è emerso che la donna non aveva mai presentato denunce, nei confronti del compagno o per episodi particolari. Eppure le persone più vicine ai due hanno fatto capire che erano in crisi da diverso tempo. Tanto da far temere per l'incolumità di Stefania Terrosi e anche il figlio le avrebbe chiesto di allontanarsi da Iacobellis.

