Sott’acqua con i disabili, Carlo Mascia campione d’inclusione 

Un grande impegno per promuovere le attività subacquee e l’inclusione per le persone con disabilità. Con queste motivazioni è stato assegnato a Carlo Mascia, storico presidente della Polisportiva Olimpia (onlus che da più di 30 anni utilizza lo sport come mezzo per l’inclusione e l’integrazione sociale), il premio “Sirena d’oro” di Hsa Italia (Handicapped scuba association).

Obiettivo del riconoscimento è evidenziare il valore delle attività di chi permette a persone con disabilità di godere della libertà dell’ambiente subacqueo. La cerimonia si terrà a Bologna il 22 febbraio, per la Fiera della subacquea.

«Mi ripaga dei tanti anni di dedizione e impegno personale anche in momenti difficili per la mia salute, come quello attuale della Sla», commenta Mascia. «Ho sempre trovato la forza di combattere per i diritti di ragazzi e ragazze disabili mentali e relazionali, come quelli della mia bellissima e colorata “banda”, per dimostrare al mondo intero che l’handicap può fermare tutto tranne la nostra voglia di vivere».

Da Mascia tanti ringraziamenti: «Al nostro istruttore di subacquea Marco Barbarossa e a tutto il suo staff della Seaworld Cagliari, per aver creduto in me e nel mio progetto educativo a favore di persone splendide come quelli della Polisportiva Olimpia onlus».

RIPRODUZIONE RISERVATA