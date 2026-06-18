Sorelle scomparse, c’è una traccia 

L’Aquila. Un fermaglio per capelli rosso con dei fiorellini decorati. A dodici giorni dalla loro scomparsa è l’unica traccia di Alisya e Sarah, 16 e 12 anni, le sorelle sparite dalla casa famiglia che le ospitava dal 2024. Il fermaglio apparterrebbe a Sarah, la più piccola, ed è stato trovato nei pressi di un sentiero a circa 400 metri dalla struttura, l’ultimo edificio del centro abitato prima del verde che conduce al bosco, a oltre 1100 metri di quota nel Parco nazionale d’Abruzzo.

«Nascoste da parenti»

Il fermaglio – ha reso noto l’associazione Penelope, incaricata dal padre delle ragazzine di divulgare le informazioni - è stato trovato e raccolto durante una passeggiata da un medico proprietario di una casa in zona. Dopo il ritrovamento, i carabinieri sono tornati nella struttura e le attività di ricerca si sono concentrate nell’area montana, in direzione della riserva naturale La Camosciara. Le due sorelle si sono allontanate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Nel 2023 la responsabilità genitoriale di padre e madre, separati, era stata sospesa dal Tribunale per i minorenni e le due ragazze erano state collocate in due strutture differenti. Nel 2024 erano state ricongiunte e alla fine de mese scorso è arrivata la revoca del provvedimento per il padre. La Procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori e scomparsa di minori e nei giorni scorsi sono state perquisite le case dei genitori e dei nonni, ma senza esito. Le ricerche vanno avanti con l’impiego di vigili del fuoco, soccorso alpino, unità cinofile, droni ed elicotteri. Perlustrazioni e controlli sarebbero state compiute anche nelle campagne del Cassinate, dove è radicata la competenza per la causa di separazione tra i genitori, dopo che il fidanzato diciottenne della sorella maggiore ha dichiarato di sospettare che le ragazze siano in un luogo segreto con parenti.

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