Sopralluogo dei vigili nell’incrocio pericoloso 

Uno degli ingressi (e pertanto delle uscite) principali per Carbonia, nella località Sirai, è un disastro: la sicurezza è ai minimi termini con incidenti frequenti e disagi per gli automobilisti (nonché per i pedoni). Una raccolta di centinaia di firme da parte dei residenti ha chiesto soluzioni immediate e giorni fa il Comune ha iniziato a pianificare alcune delle contromisure da adottare: una pattuglia di vigili urbani ha eseguito misurazioni accurate nell’area che poi verranno valutate dall’ufficio tecnico.

L’incrocio fra la bretella sul cavalcaferrovia e la strada statale 126 è l’unico, di una certa importanza, rimasto escluso tanti anni fa dal piano di sicurezza che comportò la realizzazione di una decine di rotonde. Inoltre, come ricordato dagli abitanti, una fermata degli autobus collocata in una posizione pericolosa, l’assenza di dissuasori, le condizioni di alcune strade che conducono alle abitazioni sono le maggiori recriminazioni poste nero su bianco nella petizione.

«Sono richieste sicuramente lecite», fa notare il vice sindaco Michele Stivaletta, «e l’auspicio è che si riesca a dare soluzione quanto prima alle condizioni sia dell’incrocio che delle altre criticità sollevate». La pattuglia ha eseguito verifiche tecniche nel cuore dell’incrocio in cui oltre venti anni fa sarebbe dovuta sorgere una rotonda che però un ricorso al Tar perso dal Comune (le dimensioni dell’infrastruttura non erano adeguate) ha lasciato nel cassetto.

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