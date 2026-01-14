Somica, ripartono i concorsi 

Dopo oltre un anno di attesa finalmente si sbloccano, almeno parzialmente, le selezioni per l’assunzione di nuovi dipendenti Somica. Le selezioni per la municipalizzata del Comune, avviata oltre un anno fa erano stati bloccati per mancata pubblicità, ma da gennaio finalmente almeno tre delle diciassette selezioni previste partiranno.

L'annuncio

A darne l’annuncio è il nuovo amministratore Simone Rivano: «Abbiamo pubblicato gli avvisi per la selezione di due impiegati amministrativi esperti in appalti, gestione dei contratti di servizio e processi economico-amministrativi e di un impiegato da utilizzare nelle attività di gestione, monitoraggio e supporto tecnico-operativo dei contratti di servizio affidati alla Società. A contendersi le nuove mansioni saranno professionalità provenienti da ambiti specifici: «La prima selezione è riservata a chi possiede almeno una laurea triennale nell’area economica, giuridica o politico sociale, mentre la seconda per chi ha una laurea nell’area tecnica (ingegneria o architettura). In entrambi i casi le domande vanno presentate esclusivamente via internet, tramite il form recuperabile della Somica entro il termine perentorio delle 12 del 12 febbraio 2026. I candidati verranno sottoposti poi alla valutazione dei titoli e un colloquio selettivo». Adesso rimane da aspettare la pubblicazione degli avvisi per 14 operai relativi ai settori cimiteriali, al verde pubblico, alla viabilità, ad elettricisti e manutentori. Su questo il nuovo amministratore afferma «el giro di poche settimane verranno pubblicati i restanti avvisi che andranno ad implementare l’organico della società». Ma le novità non finiscono qua e il 2026 si appresta ad essere anno di grandi novità: «Stiamo predisponendo un nuovo piano di investimenti – continua Rivano - che riguarderà gli automezzi le varie attrezzature e anche la gestione delle commesse attraverso un sistema informatizzato e più moderno. Sempre entro quest’anno dovremmo dare vita anche ad un sito internet più idoneo alla nostra mission e a una nuova carta dei servizi per comunicare alla cittadinanza le nostre modalità di azione e per dialogare con essa».

Il Comune

Anche il primo cittadino Pietro Morittu interpreta in maniera positiva questa nuova fase. «Siamo soddisfatti per l’inizio del nuovo percorso di selezione delle nuove figure di Somica. Siamo convinti che una volta completato l’iter assunzionale, Somica continuerà ad essere un partner importante per la realizzazione delle attività di manutenzione, valorizzazione e decoro urbano della nostra città». La prima selezione era stata bandita il 16 dicembre 2024 con scadenza il 31 dello stesso mese ma la scarsa pubblicità, rilevata dalla commissione Garanzia e controllo del comune, aveva portato all’annullamento. Da allora son passati 12 mesi e dopo una interminabile attesa qualcosa ha iniziato a muoversi.

