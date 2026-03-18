VaiOnline
Carbonia.
19 marzo 2026 alle 00:29

Somica, 7 interinali e concorso in aprile 

Slittano ancora le assunzioni a tempo indeterminato nella società 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il concorso per le assunzioni a tempo indeterminato slitta ancora, ma nel frattempo arrivano pro-tempore gli operai interinali e si arricchisce il parco mezzi. La municipalizzata Somica, cioè la società che da quasi 30 anni gestisce servizi e beni del Comune di Carbonia (cimiteri, mercato, verde, manutenzioni di scuole) da un lato tira ancora la cinghia dinanzi alle carenze di organico, dall’altro trova modo ora di ammodernare i macchinari e riprendere servizi da tempo sospesi.

Il rinnovo

Il momento ideale di fare il punto è arrivato ieri nell’ex mattatoio di via Lubiana, in un incontro fra le maestranze e i dipendenti (poco meno di una ventina, un tempo erano più di trenta) col sindaco Pietro Morittu e il nuovo amministratore Simone Rivano in carica da alcuni mesi. occasione propizia la consegne di tre nuovi veicoli: due furgoncini della Piaggio e un Transit. «Gli ultimi acquisti di questo genere risalivano al 2009», rivela Morittu. Risale invece a oltre un anno e tre mesi fa il bando per le assunzioni a tempo indeterminato per il potenziamento di un organico ridotto all’osso. Aveva ricevuto osservazioni, era stato stoppato per carenze legate alla trasparenza ed è in attesa di essere di nuovo indetto. Morittu si sbilancia: «Scatta entro metà aprile - afferma - ed entro la metà di ottobre dovrebbero essere concluse le procedure: l’operazione riguarderà circa quindici persone». Indetto, invece, il concorso per l’assunzione di due amministrativi e un tecnico, e sono all’opera sette maestranze ingaggiate a tempo determinato dopo selezione con la forma del contratto interinale: «A giorni verranno convocati i candidati che si sono proposti».

Il futuro

Passaggi chiave perché in un territorio comunale di 144 chilometri quadrati e una serie di beni e patrimoni da gestire, senza la Somica (o con una Somica costretta a mezzo servizio), sarebbe il tracollo: «Ci attendono da subito sfide importanti a cui siamo pronti», ha confermato Rivano. Nel cimitero di Medadeddu sta per partire l’ampliamento delle manutenzioni, sta per tornare in uso il bus navetta che da mesi si trovava spesso fermo con buona pace dei visitatori anziani e disabili costretti a faticacce per raggiungere i punti più lontani. «Ed entro maggio – conclude Morittu – riapriremo le case dell’acqua del mercato civico e di Cortoghiana». Da molti anni erogavano acqua naturale e frizzante a 0,05 centesimi il litro: il Comune le aveva chiuse sei mesi fa al passaggio di consegne fra l’ex ad Nicola Collu e il nuovo amministratore per capire quanto e se fosse ancora conveniente tenerle in piedi.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Non fate morire l’agricoltura»

l R. Carta, Murgia
Il Conflitto

Carburanti, il Governo taglia le accise: via libera allo sconto di 20 centesimi

Stanziato mezzo miliardo: l’obiettivo è calmierare i prezzi per venti giorni Ok al credito d’imposta per le imprese e a maggiori poteri del Garante 
La protesta

Traffico, mattinata da incubo Auto e bus in fila in via Roma

La manifestazione ha paralizzato il centro di Cagliari Lato portici chiuso, viabilità dirottata sul lungomare 
Roberto Carta
Le parole della premier sull’eolico in mare rilanciano il dibattito. FI: «Basta costi in più per le famiglie»

Stop all’off shore, nell’Isola cambia il vento

FdI: no alla speculazione selvaggia. La maggioranza: dal Governo promesse non mantenute 
Lorenzo Piras
Oltre 4mila bambini senza assistenza nel territorio

Oristano apripista in Sardegna con i primi Ascop

Ambulatori straordinari per minori: arrivano due pediatri in pensione 
Valeria Pinna
Il processo

Raduano: «Ho pagato la mia fuga con un omicidio»

Per giorni nascosto a Nuoro, poi in un casolare a Padru. In Corsica l’uccisione di un malavitoso locale 
Fabio Ledda