Somica, 7 interinali e concorso in aprile 

Il concorso per le assunzioni a tempo indeterminato slitta ancora, ma nel frattempo arrivano pro-tempore gli operai interinali e si arricchisce il parco mezzi. La municipalizzata Somica, cioè la società che da quasi 30 anni gestisce servizi e beni del Comune di Carbonia (cimiteri, mercato, verde, manutenzioni di scuole) da un lato tira ancora la cinghia dinanzi alle carenze di organico, dall’altro trova modo ora di ammodernare i macchinari e riprendere servizi da tempo sospesi.

Il rinnovo

Il momento ideale di fare il punto è arrivato ieri nell’ex mattatoio di via Lubiana, in un incontro fra le maestranze e i dipendenti (poco meno di una ventina, un tempo erano più di trenta) col sindaco Pietro Morittu e il nuovo amministratore Simone Rivano in carica da alcuni mesi. occasione propizia la consegne di tre nuovi veicoli: due furgoncini della Piaggio e un Transit. «Gli ultimi acquisti di questo genere risalivano al 2009», rivela Morittu. Risale invece a oltre un anno e tre mesi fa il bando per le assunzioni a tempo indeterminato per il potenziamento di un organico ridotto all’osso. Aveva ricevuto osservazioni, era stato stoppato per carenze legate alla trasparenza ed è in attesa di essere di nuovo indetto. Morittu si sbilancia: «Scatta entro metà aprile - afferma - ed entro la metà di ottobre dovrebbero essere concluse le procedure: l’operazione riguarderà circa quindici persone». Indetto, invece, il concorso per l’assunzione di due amministrativi e un tecnico, e sono all’opera sette maestranze ingaggiate a tempo determinato dopo selezione con la forma del contratto interinale: «A giorni verranno convocati i candidati che si sono proposti».

Il futuro

Passaggi chiave perché in un territorio comunale di 144 chilometri quadrati e una serie di beni e patrimoni da gestire, senza la Somica (o con una Somica costretta a mezzo servizio), sarebbe il tracollo: «Ci attendono da subito sfide importanti a cui siamo pronti», ha confermato Rivano. Nel cimitero di Medadeddu sta per partire l’ampliamento delle manutenzioni, sta per tornare in uso il bus navetta che da mesi si trovava spesso fermo con buona pace dei visitatori anziani e disabili costretti a faticacce per raggiungere i punti più lontani. «Ed entro maggio – conclude Morittu – riapriremo le case dell’acqua del mercato civico e di Cortoghiana». Da molti anni erogavano acqua naturale e frizzante a 0,05 centesimi il litro: il Comune le aveva chiuse sei mesi fa al passaggio di consegne fra l’ex ad Nicola Collu e il nuovo amministratore per capire quanto e se fosse ancora conveniente tenerle in piedi.