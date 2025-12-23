Solidarietà da record sotto l’albero  

Il grande cuore dei tortoliesi si è mostrato ancora una volta. Centinaia di donazioni per la raccolta straordinaria alimentare "Solidarietà sotto l'albero" organizzata dalla parrocchia Sant'Andrea guidata dal parroco don Piero Crobeddu. Non si sono tirati indietro i tanti che anche con il maltempo si sono recati all'oratorio per donare ognuno ciò che ha potuto.

I pacchi dei beni di prima necessità hanno riempito il salone. Latte, pasta, olio, omogeneizzati, di tutto e di più. Non è stato possibile ancora quantificare le donazioni perché in molti si stanno ancora facendo avanti. «Il cuore della comunità è sempre pronto ad accogliere le necessità di chi ha bisogno. Natale è condivisione, grazie anche quest'anno al grande cuore di chi ha donato», dicono dalla parrocchia. Un'iniziativa benefica che va in scena grazie lavoro dei volontari che ogni anno si rimboccano le mani e al grande cuore dei cittadini. (f. me.)

