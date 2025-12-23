VaiOnline
Tortolì.
24 dicembre 2025 alle 00:39

Solidarietà da record sotto l’albero  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il grande cuore dei tortoliesi si è mostrato ancora una volta. Centinaia di donazioni per la raccolta straordinaria alimentare "Solidarietà sotto l'albero" organizzata dalla parrocchia Sant'Andrea guidata dal parroco don Piero Crobeddu. Non si sono tirati indietro i tanti che anche con il maltempo si sono recati all'oratorio per donare ognuno ciò che ha potuto.

I pacchi dei beni di prima necessità hanno riempito il salone. Latte, pasta, olio, omogeneizzati, di tutto e di più. Non è stato possibile ancora quantificare le donazioni perché in molti si stanno ancora facendo avanti. «Il cuore della comunità è sempre pronto ad accogliere le necessità di chi ha bisogno. Natale è condivisione, grazie anche quest'anno al grande cuore di chi ha donato», dicono dalla parrocchia. Un'iniziativa benefica che va in scena grazie lavoro dei volontari che ogni anno si rimboccano le mani e al grande cuore dei cittadini. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 