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15 giugno 2026 alle 01:33

Ferita a Crans, festa di compleanno a sorpresa 

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Milano. A sei mesi dal tragico incendio di Crans-Montana, una delle tre giovani vittime ancora ricoverate a Milano, ha celebrato il suo 17° compleanno con una sorpresa organizzata dagli amici sotto le finestre del Centro ustioni dell’ospedale Niguarda. Presenti compagni di scuola del liceo Virgilio, amici dell’oratorio dove svolge volontariato e alcuni ragazzi coinvolti nell’incidente già dimessi. Tra striscioni, cartelli, regali e una torta preparata dalla nonna con una foto che la ritrae con il casco da sci, la giornata ha rappresentato un momento di gioia dopo mesi particolarmente difficili.

La neo-17enne è considerata il caso più complesso tra i feriti ancora in cura: secondo l’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso, che ha seguito da vicino il percorso dei ragazzi, resterà probabilmente in ospedale almeno fino a Ferragosto. Dall’inizio del ricovero la ragazza ha affrontato circa 50 interventi chirurgici, mentre il numero complessivo delle operazioni effettuate sui feriti ha superato quota mille.

Le sue condizioni, tuttavia, continuano a migliorare: ha recuperato l’appetito, riesce a camminare nel corridoio con un deambulatore e a restare seduta per alcune ore al giorno. Promossa dopo aver seguito le lezioni a distanza, spera di tornare a scuola a settembre.

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