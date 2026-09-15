Soffocata dal marito, oggi l’ultimo saluto 

Con la confessione di Giovanni Secci durante l’udienza di convalida, le indagini sulla tragica morte della di Mariolina Seguri sono praticamente chiuse.

Tutto è stato chiarito nei particolari con la ricostruzione della dinamica dell’omicidio fatta anche grazie alla perizia necroscopica effettuata dal medico legale Roberto Demontis sul cadavere della vittima. Mariolina Seguri, da anni sofferente, spesso costretta a letto dalle sue condizioni di salute, è stato soffocata dal marito con uno dei cuscini sequestrati nei momenti successivi al delitto nella camera da letto della loro casa di via Boezio.

Una morte arrivata in pochi minuti senza che la pensionata abbia neppure avuto la forza di tentare una reazione. Il marito omicidio l’ha detto subito ai carabinieri di avere soffocato la moglie. Una confessione immediata, ripetuta poi di fronte al giudice durante l’udienza di convalida, durante la quale il marito avrebbe anche detto di aver tentato in un’altra occasione di uccidere la moglie. Momenti di disperazione, un raptus di follia con l’omicidio consumato nella camera da letto dei due coniugi, nella solitudine della loro casa di Monserrato. Il figlio della coppia non era in casa: dopo aver accudito la madre si era recato al lavoro. Quando si è trovato solo, Giovanni Secci, è entrato della camera da letto, ha preso uno dei cuscini è lo ha schiacciato sul viso della moglie inferma sino a soffocarla.

Oggi nel cimitero di Monserrato ci sarà l’ultimo saluto alla donna in forma strettamente privata.

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