Slittano i lavori contro il pericolo allagamenti, domani rubinetti a secco per 8 ore in molte vie 

Slittano gli interventi contro il pericolo allagamenti che il Comune sta portando avanti a Pirri, attraverso l’installazione di una serie di nuove apparecchiature in rete. Lavori che si sarebbero dovuti ssvolgere e concludere lunedì ma che, per ragioni non meglio precisate, sono stati rinviati a domani.

Gli operai – fa sapere Abbanoa – saranno in azione tra le 8.30 e le 16.30 e sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nella stessa fascia oraria. Quindi rubinetti a secco per otto ore in numerose vie: Italia e vico I, Ampere, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Dolianova e vico I, Roberto Pisano, Confalonieri, Sinnai, Lauro De Bosis e Settimo.

«Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento», viene precisato nella nota del Gestore che non esclude però che i lavori di installazione si concludano in anticipo. «Alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni».

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