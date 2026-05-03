Slalom a Cuglieri: Piras il migliore  

Il pilota dorgalese Paolo Piras, su Formula Gloria, si è aggiudicato il 3º Slalom Cuglieri-La Madonnina, 1º round del Campionato Regionale Slalom Delegazione Sardegna Aci Sport. Piras ha chiuso in testa tutte e 3 le manche di gara disegnate lungo la Provinciale 19, siglando il miglior crono, 2’20”37, nella 2ª. Alle spalle di Piras, il campione regionale in carica Roberto Idili, alfiere del Top Drivers Team sul prototipo I.R. Sport (2’25”31). In terza posizione Gianfranco Beccu (2’30”09), che ha preceduto di 0”19 Giovanni Beccu, anch’egli su kartcross con le insegne del Team Salita di Tandalò, e la Fiat 126 Bis di Angelo Ibba, che ha chiuso la top5 in 2’32”2. In totale sono stati 39 i piloti al via (37 classificati, 2 ritirati) della manifestazione, organizzata dal Team Osilo Corse in affiancamento con Cuglieri Motorsport, che ha avuto ottimi riscontri anche in termini di pubblico. Prima della partenza, anche a Cuglieri si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi.

Il ritorno

Omar Magliona ha festeggiato il ritorno alle salite ai piedi del podio della XXV Cronoscalata del Pollino. A Morano Calabro, il pilota sassarese, in gara su Nova Proto Np03 con motore Aprilia, è arrivato 4º assoluto in entrambe le gare, 3º di gruppo in E2Sc-Ss e 1º di classe 1150, alle spalle di vetture di cilindrata superiore. “Al di là del risultato, sono contento soprattutto del ritorno nelle cronoscalate”, ha sottolineato Magliona. “Le sensazioni generali sono state buone, il prototipo è bello da guidare e mi sono divertito. Volevamo ripagare la fiducia di chi è sempre al nostro fianco e abbiamo centrato l’obiettivo. Ora lavoreremo sodo, credo che i margini di miglioramento siano consistenti”.

RIPRODUZIONE RISERVATA