Sit-in contro le buche, minoranza polemica 

Si accende il dibattito sul sit-in per le condizioni degli asfalti del 29 dicembre di fronte al Municipio, promosso dalla pagina social “La Voce di Monserrato” con l’associazione culturale “Obiettivo Comunitas”. A far discutere, le parole degli organizzatori riguardo un'opposizione che «non rappresenta la cittadinanza».

Dalla minoranza interviene Valentina Picciau: «Rispetto chi scende in piazza per chiedere strade più sicure ma chiamare apartitica una protesta ed escludere chi, per mandato elettivo, rappresenta una parte dei cittadini è una contraddizione. Se oggi le strade sono in queste condizioni il problema è chi governa e continua a non dare risposte». Gli organizzatori del sit-in smorzano i toni: «Sarà uno spazio dedicato ai cittadini, perché i consiglieri hanno già la possibilità di parlare in Aula. Se la minoranza vuole partecipare è benvenuta, però non potremo dar loro la parola».

