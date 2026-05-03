Sinner, uomo dei record a madrid quinto masters 1000 consecutivo 

Madrid. Cinquantasette minuti, senza neanche sudare troppo. Il numero tre del mondo non fa in tempo a mettere piede in campo che la partita è già indirizzata dalla parte opposta, in un piano inclinato irreversibile. Quello di Jannik Sinner è un dominio incontrastato, nella finale di Madrid contro Alexander Zverev, l'ennesimo trionfo di una lista che è diventata un record: mai nessuno prima di lui aveva vinto cinque Masters 1000 consecutivi, né i primi quattro della stagione. Il Paris Masters nel novembre scorso, poi il Sunshine Double a marzo, infine Montecarlo e ora la terra spagnola. Per completare la collezione manca solo Roma, e il tentativo sarà fatto subito.

La partita

Il 6-1 6-2 che recita il punteggio finale è figlio di una progressione inesorabile, con l'altoatesino che inizia subito ad aggredire il match: all'avversario lascia le briciole, soltanto un punto in ciascuno dei primi cinque game. Una velocità di crociera impressionante, con i fantasmi della nona sconfitta consecutiva contro il numero uno del mondo che cominciano presto a fare capolino nella mente del tedesco, falloso e poco incisivo con il servizio: il primo set si chiude dopo soli venticinque minuti. Nel secondo parziale il copione cambia ma fino a un certo punto: Sinner conquista il 28esimo torneo in carriera a livello Atp, il nono Masters 1000. Ed è anche il primo italiano a vincere a Madrid, uno di quei tanti traguardi che fa sembrare scontati ma che fino a una decina di anni fa sarebbero stati fantascienza nel tennis maschile azzurro. «Il record vuol dire tanto anche per me stesso, non avrei mai pensato di riuscirci», dice l’azzurro. «Siamo molto contenti, vincere 4 tornei di fila è tanta roba, sono contento per la famiglia e per il team, solo noi sappiamo quanto lavoro c'è dietro». Tra i suoi obiettivi, i prossimi due appuntamenti: «Adesso si va a Roma e Parigi». Dunque, a meno di sconvolgimenti, al Foro Italico ci sarà.

RIPRODUZIONE RISERVATA