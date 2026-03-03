Sinner, il torneo del riscatto 

Il torneo del riscatto: Indian Wells ha un significato particolare per Jannik Sinner che l'anno scorso fu costretto a saltare il Masters 1000 statunitense per il caso Clostebol e che quest'anno proprio dal cemento californiano vuol ripartire, dopo un inizio 2026 tutto in negativo. L'italiano potrà eventualmente incontrare solo in finale Alcaraz, che invece in base al sorteggio del tabellone avrà Nole Djokovic sulla sua strada, in un’eventuale semifinale: lo spagnolo e il serbo, infatti, sono inseriti nella stessa parte del tabellone. Il main draw è comunque impegnativo per il campione di Sesto Pusteria che nella sua parte del tabellone, quella alta, ritrova alcuni dei tennisti più in forma del momento.

In campo

Dopo un abbordabile debutto con il vincitore tra l'australiano James Duckworth (83) e un qualificato, Sinner può incontrare lungo il suo percorso Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov (16) o Tommy Paul (24). E a seguire Ben Shelton (8) e quel Jakub Mensik (12) che l’ha appena sconfitto a Doha. Alcaraz ha un percorso più agevole all'inizio ma agli ottavi potrebbe sfidare il campione in carica Jack Draper (14) per poi ritrovare Taylor Fritz ai quarti e appunto Djokovic in semifinale. Nella parte di Sinner si trova una pattuglia di italiani: Musetti, 5 del mondo, è nel terzo quarto con Alexander Zverev (4). In questo spicchio anche Flavio Cobolli (15), Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Musetti lungo il suo percorso può incontrare Arthur Fils (32), Felix Auger-Aliassime (9) o Andrey Rublev (17). Cobolli potrebbe sfidare Zverev, Daniel Altmaier (55) o Frances Tiafoe (22). Bellucci (94) deve superare lo scoglio del canadese Gabriel Diallo (38) per poi poter sfidare Rublev. Berrettini (66) giocherà al primo turno contro Adrian Mannarino (48) per poi eventualmente trovare Zverev. Luciano Darderi (21) e Matteo Arnaldi (85) sono invece inseriti nel primo quarto, quello di Carlos Alcaraz e Alex De Minaur (6). Darderi esordirà contro il vincitore di una sfida tra qualificati, poi il possibile scontro al terzo turno con Alexander Bublik (10) prima dell'eventuale ottavo con De Minaur. Arnaldi giocherà contro un qualificato con l'obiettivo di sfidare al secondo turno il britannico Cameron Norrie (29).

Le donne

Sorteggiato il main draw di Indian Wells anche in campo femminile. In attesa della conclusione delle qualificazioni, l'unica italiana è Jasmine Paolini. Testa di serie numero 7, Paolini entrerà in corsa direttamente al secondo turno, contro l'austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang. La toscana è inserita nella parte alta del tabellone, dal lato della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, nel quarto di Ekaterina Alexandrova e Coco Gauff.

