Sinner, altro passo avanti 

Miami. Jannik Sinner liquida Frances Tiafoe e porta la terza semifinale (dopo i doppi maschile e femminile) all’Italtennis nel Masters 1000 di Miami. Un doppio 6-2 in 71’ che nasconde numeri inequivocabili a favore dell’azzurro: 33 vincenti, 14 ace, 15 dritti vincenti, 8 punti su 8 nelle discese a rete, ma soprattutto un totale di 15 incontri vinti consecutivamente a livello di tornei “1000” e tutti senza perdere un set. A Miami torna in semifinale dopo aver concesso sinora un solo turno di servizio, con una crescita continua: «Sono contento del livello con cui ho giocato, l’avversario era tosto anche se forse oggi era un po’ stanco. La partenza è molto importante e quando si parte con un break ti dà molta fiducia», ha spiegato, «gli altri possono essere aggressivi ma io cerco di rimanere compatto. E anche se ci possono essere degli alti e bassi cerco di restare calmo e sfruttare le chance». Dopo Indian Wells non è sazio: «Io sono naturalmente affamato», scherza, «cerco di rimanere rilassato fuori dal campo perché nelle ultime settimane ho giocato tanto e cerco di continuare perché questo è l’ultimo torneo prima della terra e sono molto contento di essere in semifinale». L’avversario di Sinner è uscito dalla sfida giocata nella notte tra Sascha Zverev (che aveva eliminato con due tie-break il francese Halys) e l’argentino Francisco Cerundolo, attuale numero 19 del mondo che, in caso di sconfitta, scenderà al 20.

In semifinale

La prima semifinale maschile vedrà impegnati oggi alle 18 Jiri Lehecka e Arthur Fils. Il ceco, numero 22 del mondo, ha messo fine alla bella avventura del ventenne martin Landaluce, battendolo per 7-6(1), 7-5. Lo spagnolo si consola con la scalata di 46 posti nel ranking, raggiungendo il numero 105 Atp. Il francese ha invece lottato per tre set e quasi tre ore prima di avere la meglio sullo statunitense Tommy Paul, superato per 6-7(3), 7-6(4), 7-6(6) dopo aver recuperato da 2-6 nel tie-break finale, annullando 4 match point.

Doppi in semifinale

In doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori festeggiano a Miami la quinta semifinale in sei tornei giocati nel 2026. Gli azzurri, teste di serie numero 7, hanno sconfitto 7-5 5-7 10-6 lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, i numero 3 del tabellone, nei quarti e sfideranni gli ex numeri 1 del mondo in doppio Austin Krajicek-Nikola Mektic, oppure l'olandese Sander Arends e l'australiano John Patrick Smith.

Infine, nel tabellone femminile, oggi le olimpioniche Sara Errani e Jasmine Paolini (prima favorite) sfidano la coppia numero 4, formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang.

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