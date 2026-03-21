Sinistra futura dibatte sull’Iran, resta il caso Coda 

In vista del Consiglio comunale che il 27 marzo esaminerà il bilancio di previsione sono previsti punti aggiuntivi all’ordine del giorno. Si tratta del riconoscimento di due debiti fuori bilancio, legati a sentenze della Corte di giustizia tributaria che condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

Per la maggioranza si tratta di un primo passaggio fondamentale. Sullo sfondo resta aperto il caso Sinistra futura con la contrapposizione interna tra il consigliere eletto, Angelo Coda, e il partito e l’assessore Domenico Cabula.

Sinistra futura due giorni fa si è riunita nella sua sede. Al centro dell’incontro non la crisi interna, quanto l’Iran. L’evento, organizzato dal sodalizio culturale “Sémenes in su bentu”, ha coinvolto Virginia Pishbin, presidente dell’Associazione giovani iraniani in Italia. «Un momento di profonda riflessione su diritti, libertà e scenari internazionali da un punto di vista non comunemente riscontrabile nei media mainstream», commenta il presidente Amedeo Spagnuolo. Ad aprire i lavori Gianni Manca, coordinatore provinciale di Sinistra futura, che ha sottolineato l’importanza di creare spazi di confronto sui grandi temi globali anche a livello locale. Presenti Cabula e per l’Anpi Graziano Pintori e Anna Cacciatori.

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