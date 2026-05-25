VaiOnline
Radiolina.
26 maggio 2026 alle 00:17

Simona De Francisci guida “La Strambata” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, anche mortali, e situazione politica internazionale con Marco Di Liddo, direttore del CESI, al centro de “La Strambata” in onda oggi su Radiolina dalle 12.30.

Fra gli ospiti di Simona De Francisci anche la demografa dell’Università di Cagliari Luisa Salaris per parlare di denatalità e spopolamento e la psicologa Silvia Caredda. Con lei si affronterà il tema dell’affido familiare e dell’adozione Si parlerà anche di Procreazione medicalmente assistita con il ginecologo Omar Gallo.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 