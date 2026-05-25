Simona De Francisci guida “La Strambata” 

Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, anche mortali, e situazione politica internazionale con Marco Di Liddo, direttore del CESI, al centro de “La Strambata” in onda oggi su Radiolina dalle 12.30.

Fra gli ospiti di Simona De Francisci anche la demografa dell’Università di Cagliari Luisa Salaris per parlare di denatalità e spopolamento e la psicologa Silvia Caredda. Con lei si affronterà il tema dell’affido familiare e dell’adozione Si parlerà anche di Procreazione medicalmente assistita con il ginecologo Omar Gallo.