Siglato il protocollo per assegnare 19 borse di studio 

Diciannove borse di studio da 1.500 euro ciascuna per sostenere gli universitari meritevoli e rafforzare il legame tra formazione, imprese e sviluppo locale. È il contenuto del protocollo d’intesa firmato nel Chiostro del Carmine a Oristano, dal Distretto rurale del Giudicato di Arborea, dal Consorzio Uno e dal Polo territoriale Unikoinè della San Domenico di Roma. L’iniziativa, finanziata interamente dal Distretto, mette a disposizione 28.500 euro. Il bando si apre oggi e le borse potranno essere assegnate da settembre. Il percorso non si limiterà al contributo economico: gli studenti selezionati parteciperanno a laboratori, seminari e tirocini nelle aziende, con attenzione alle filiere agricole, agroalimentari, ambientali, turistiche ed enogastronomiche. «È un primo passo», ha spiegato il vice presidente del Consorzio Uno Andrea Santucciu, indicando tra gli obiettivi l’aumento degli iscritti e dei corsi universitari a Oristano. La coordinatrice Eleonora Marongiu ha sottolineato il valore dell’ingresso degli studenti nelle imprese. Per il presidente del Distretto Pierpaolo Erbì e il vice presidente di Unikoinè Roberto Caria, il progetto rafforza il patto tra università e territorio: «Investire sulle competenze, creare lavoro e favorire la permanenza dei giovani in Sardegna».