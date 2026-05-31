Sigarette bandite da tutte le spiagge 

Niente fumo e tolleranza zero contro l’abbandono dei mozziconi sulle spiagge di Domus de Maria. Con l’avvio della stagione balneare, il Comune ha emanato un’ordinanza vieta il fumo e la dispersione nell’ambiente dei mozziconi su tutti gli arenili comunali. Entra in vigore oggi fino al 31 ottobre. L’obiettivo è tutelare l’ambiente costiero e il decoro delle spiagge, garantendo una maggiore fruibilità degli spazi pubblici da parte di residenti e visitatori.

Il Municipio ricorda inoltre che sul demanio marittimo è in vigore l’ordinanza balneare della Regione, che disciplina l’utilizzo delle aree costiere durante la stagione estiva. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro, come stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. È un richiamo al rispetto delle regole e alla tutela di un patrimonio naturale, che rappresenta una delle principali risorse del territorio

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