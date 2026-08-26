Sicurezza, più telecamere e controlli nelle aree a rischio 

Sistemi di videosorveglianza rinforzati per le attività di prevenzione e controllo del territorio. È uno dei punti della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Paola Dessì e al quale hanno partecipato i vertici delle forze di polizia e i sindaci dei 17 Comuni interessati. Durante l’incontro, nella sede della prefettura, è stata data particolare attenzione alle telecamere nei varchi in ingresso e in uscita dal territorio comunale, nonché alle aree interessate da situazioni in grado di incidere sul livello di sicurezza effettiva e percepita dai residenti.

Nel corso della riunione sono stati approvati i Patti per l’attuazione della Sicurezza urbana proposti dai Comuni di Cagliari, Buggerru, Capoterra, Elmas, Genuri, Gesico, Pauli Arbarei, Perdaxius, Samassi, San Basilio, Serdiana, Sinnai, Siurgus Donigala, Villa San Pietro, Villamassargia, Villaputzu e dall’Unione dei Comuni del Gerrei. L’obiettivo è il rafforzamento delle condizioni di sicurezza e il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Paola Dessì ha sottolineato come i Patti «rappresentino uno strumento concreto di cooperazione istituzionale, attraverso il quale rafforzare la capacità di prevenzione e controllo del territorio, nonché fornire risposte sempre più efficaci alle esigenze di sicurezza espresse dalle comunità locali».

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