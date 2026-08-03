Si rinnova il gemellaggio con Portoscuso in onore delle Vergini d’Itria e della Neve 

Le comunità di Pabillonis e Portoscuso hanno dato vita a un gemellaggio nel segno della tradizione e della fede. Così il paese del Sulcis ha accolto il gruppo folk pabillonese “Santu Juanni” per rinnovare il sodalizio nato 9 anni fa alla presenza dei sindaci, dei parroci e dei presidenti dei due comitati.

Ogni anno si svolge il tradizionale incontro tra le due comunità e quest’anno i volontari dell’associazione di Pabillonis sono stati ospitati a Portoscuso. L’incontro è stato un’occasione per vivere la comune devozione verso Maria, la madre di Dio che a Portoscuso è venerata come Vergine d’Itria mentre a Pabillonis viene chiamata Vergine della Neve. Il gemellaggio dimostra che le tradizioni dei due paesi sono ancora vive e permettono di conoscere vere relazioni fatte di fede e di amicizia. Il prossimo anno l’appuntamento sarà a Pabillonis. I volontari di Pabillonis hanno indossato il tradizionale costume sardo e sono pronti ad ospitare i loro amici del Sud Sardegna.

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