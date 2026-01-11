VaiOnline
Under 20.
12 gennaio 2026 alle 00:14

Si ferma la Primavera “Manita” del Parma 

Parma 5

Cagliari 1

Parma (3-4-2-1) : Astaldi, Conde, Trabucchi (31’ pt Mengoni), Droncic, Mena, Plicco (32’ st Diop), Konaté, Castaldo (22’ st Marchesi), Cardinali (32’ st Alinovi), Ciardi (22’ st Balduzzi), Mikolajevski.

In panchina Casentini, Pajsar, Varali, Chimezie, Avramescu, Semedo. Allenatore Corrent.

Cagliari (4-3-1-2) : Auseklis, Nunn, Cogoni, Prettenhoffer, Marini, Tronci, Russo (1’ st Roguski) , Malfitano (41’ st Goryanov), Sulev (37’ st Cardu), Mendy (41’ st Mehlstrand), Hamdaoua (23’ st Costa). In panchina Filigheddu, Doppio, Grandu, Pibiri, Franke. Allenatore Pisano.

Arbitro : Cerea di Bergamo.

Reti : nel pt 36’ Mikolajevski, nel st 4’ Mendy, 16’ e 32’ Mikolajevski, 35’ Mengoni, 40’ Cardinali.

Note : Ammonito Cogoni nel Cagliari; recupero: 1’ e 2’.

Bastano pochi minuti per invertire le tendenze. Di una partita equilibrata e di un finale di girone d’andata, reso adesso molto più amaro. Il Parma vince 5-1 nel 19° turno e l’Under 20 del Cagliari ritrova la sconfitta in campionato. «Non perdere i duelli» era stato il comandamento lanciato da Pisano alla vigilia, per provare a inguaiare un Parma talentuoso e che arriva a calciare dopo 1’40’’. Poi, buon ritmo ma poche vere occasioni. La prima reale per il Cagliari è al 31’ con la testa di Mendy, ma l’ex Astaldi para. Qualche minuto dopo, i padroni di casa vanno avanti: Cardinali imbuca per Mikolajevski che segna il primo gol di un pomeriggio per lui bellissimo. E pensare che l’approccio al secondo tempo del Cagliari era stato perfetto: dopo 3’, Mendy segna un gol folle. Tira in porta dai 30 metri, in controbalzo, e incastra il pallone all’angolo. Poi il Parma si riporta avanti con la doppietta di Mikolajevski al 61’ che diventa una tripletta al 77’. E Nel giro di 8’, i ducali ne segnano 3 e vincono addirittura 5-1, chiudendo la partita con i gol di Mengoni al 80’ e Cardinali al 85’.

