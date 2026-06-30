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01 luglio 2026 alle 00:34

Si dimette il segretario Zanzarella 

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Subito dopo l’ultimo Consiglio comunale di lunedì ha consegnato al sindaco Emiliano Fenu la sua lettera di dimissioni da tutti gli incarichi. La decisione apre un cambio immediato nella gestione della segreteria generale e sullo sfondo fa riemergere prepotentemente le forti tensioni politiche e amministrative legate al caso dell’affidamento della piscina di Farcana.

La scelta del segretario generale Vincenzo Zanzarella non solo ridisegna gli equilibri interni del Comune di Nuoro, dove al suo posto subentrerà temporaneamente il vice segretario con il supporto della dirigente Cristina Murru. Ma il suo passo, inatteso, arriva in un contesto già segnato dal caso della piscina di Farcana e dal contestato iter di affidamento dell’impianto, su cui si sono concentrate insieme alla querelle Pratosardo le principali frizioni politiche delle ultime settimane della maggioranza in Comune.

In Consiglio, mentre la relazione tecnica del segretario generale aveva sostenuto la legittimità dell’impostazione amministrativa, pur definendo la fattispecie come «concessione impropria» sul piano sostanziale, il confronto politico si era acceso tra letture divergenti sulla natura della procedura e sulla sua correttezza amministrativa. Ora le dimissioni.

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