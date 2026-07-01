Show a New York per il Pecorino romano 

Il Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop partecipa al Summer fancy food show di New York, il principale appuntamento commerciale del Nord America dedicato alle specialità alimentari, all'interno dell'Italian pavilion riservato alle eccellenze del Made in Italy. La presenza alla manifestazione valorizza una delle più importanti denominazioni casearie italiane, fortemente legata alla Sardegna, dove viene realizzato circa il 95% della produzione.

Il pecorino romano Dop rappresenta una filiera strategica per l'economia agroalimentare regionale e nazionale, sostenendo migliaia di allevatori e imprese di trasformazione e contribuendo in modo significativo all'export del comparto lattiero-caseario italiano. Per la Sardegna costituisce inoltre un presidio economico e territoriale di particolare rilevanza.

Contesto incerto

Gli Stati Uniti restano un mercato fondamentale per il pecorino romano, assorbendo circa il 40% della produzione complessiva esportata. «Un rapporto costruito su decenni di lavoro e relazioni consolidate», sottolinea il presidente del Consorzio, Gianni Maoddi: «In passato – aggiunge – questa fiera consentiva di definire accordi annuali di fornitura, mentre oggi l'incertezza sulle regole commerciali obbliga gli operatori a programmare le singole spedizioni, in attesa di maggiore chiarezza sugli scenari futuri».

Più forte dei dazi

Nonostante le preoccupazioni per i dazi, il prodotto ha dimostrato una buona capacità di tenuta sul mercato americano.

«Il 2025 – prosegue Maoddi – si è chiuso con un lieve incremento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Il 2026 è iniziato con una flessione di circa il 20%, un dato che riteniamo destinato a ridursi nel corso dell'anno anche per effetto del confronto con un 2025 caratterizzato da vendite non omogenee».

Per il direttore del Consorzio, Riccardo Pastore, il Summer fancy food show di New York rappresenta «molto più di una fiera: è una vetrina internazionale dove si costruiscono relazioni commerciali e si promuove il valore delle denominazioni italiane».

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