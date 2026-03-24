Shiffrin, 110 e lode Trocker è il futuro 

LILLEHAMMER. Alle Finali di Lillehammer, dopo le prime due giornate di gare veloci con la gloria e la gioia tutta azzurra di Lolli Pirovano, Sofia Goggia e Domme Paris, sono arrivati i giorni di magra nelle prove tecniche per l'Italia. Resta - e non é poco - nello slalom speciale donne l'ottimo 9° posto dell'altoatesina Anna Trocker. Ha solo 17 anni ed é arrivata alle Finali per aver conquistato il titolo iridato Juniores di speciale e pure di gigante. Insomma c'é luce in fondo al tunnel dello slalomismo rosa italiano. A vincere (110° successo in carriera, nono stagionale, in entrambi i casi primati assoluti) è l’americana Mikaela Shiffrin. Per il resto nel gigante uomini la grande sorpresa é arrivata dallo svizzero Marco Odermatt che - abituato a stravincere - si é autoeliminato per due errori già nella prima manche, regalando così la coppa di disciplina al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che ha vinto la gara. Per Pinheiro - 26 anni, oro olimpico in gigante e 10ª vittoria in carriera - é la seconda coppa dopo quella di speciale del 2023 (da norvegese). Per l'Italia le previste delusioni di Alex Vinatzer 19° e Giovanni Franzoni 21°. Oggi chiusura con lo slalom speciale. Nel gigante donne si assegna la coppa del mondo: la tedesca Emma Aicher prova a rimontare 85 punti a Shiffrin, a caccia della coppa del mondo n. 6 (come Annemarie Moser Proell). L'Italia schiererà Lolli Pirovano, Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere e naturalmente Anna Trocker.

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