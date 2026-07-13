Sgambata e primi gol ad Asseminello 

Tutti in campo. È cominciata di fatto ieri la preparazione atletica in vista della prossima stagione con il primo vero allenamento ad Asseminello, con la prima partitella e quindi con i primi gol per i rossoblù che hanno così rotto il ghiaccio dopo un mese e mezzo di vacanza.

Lavoro prevalentemente aerobico al mattino, nel pomeriggio è entrato in scena, invece, il pallone e l’atmosfera nel quartier generale del Cagliari si è fatta - inevitabilmente - più leggera ed elettrica. Dopo il pre raduno di mercoledì, i due giorni successivi sono stati dedicati alle visite mediche e ai test vari tra lo stesso Crai Sport Center e il centro poliambulatorio La Casa della Salute in via Jenner. Il ritiro vero e proprio nell’Isola, pertanto, è cominciato domenica sera e continuerà sino al 22, quando la squadra si trasferirà a Ponte di Legno, in Alta Val Camonica.

Prevista anche per oggi una doppia seduta, alla quale potrebbero partecipare gli ultimi due arrivati Winks e Fazzini, ad Asseminello già da ieri pomeriggio dopo aver svolto le visite mediche in mattinata a Roma.

Campagna abbonamenti

Prosegue intanto la campagna abbonamenti con la prima fase che si concluderà domenica. Rinnovate sinora 4.500 tessere.

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