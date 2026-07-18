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Settimo San Pietro.
19 luglio 2026 alle 00:34

Sfondano il portone con l’auto di servizio e salvano un uomo 

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Non c’era tempo da perdere, pochi secondi e la tragedia sarebbe stata inevitabile. Dramma scongiurato a Settimo San Pietro, dove la notte scorsa i carabinieri della stazione di Maracalagonis hanno salvato un uomo. Questi, barricato dentro il cortile di casa, minacciava di farsi del male, e, dopo l’inutile tentativo di mediazione, ai carabinieri non è rimasta altra scelta. Visto che il cancello era chiuso e il muro di recinzione troppo alto per essere scavalcato rapidamente, non hanno esitato a compiere una manovra disperata: sono risaliti nell’auto di servizio, e data un’accelerata hanno sfondato il portone d’accesso principale.

L’uomo è stato salvato e poi affidato alle cure dell’équipe dell’ambulanza del 118 (preallertato dalla centrale operativa dell’Arma) che lo ha trasportato in ospedale a Cagliari. Fortunatamente è fuori pericolo. L’intervento è cominciato dopo che la pattuglia dei militari, già in servizio nel territorio, è stata allertata dalla centrale operativa del numero unico di emergenza 112 al quale, poco prima, era arrivata una telefonata disperata. Subito la pattuglia è volata nel luogo indicato. Davanti alla casa con gli ingressi sbarrati, i militari hanno cominciato la mediazione, poi la scelta obbligata di sfondare il portone con l’auto.

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