Sfide fondamentali per Olbia e Budoni 

Sarde in campo oggi con due gare casalinghe e tre trasferte. A caccia tutte e cinque di punti salvezza, tra chi può chiudere il discorso in anticipo e chi, invece, potrebbe dover lottare fino alla fine.

Alle 14,30 si giocano gli scontri diretti Olbia-Cassino e Budoni-Real Monterotondo. Alla sfida contro l’ultima della classe i bianchi, terzultimi, arrivano forti di un pareggio e due vittorie che hanno permesso loro vdi tornare in corsa per i playout ma anche per la salvezza diretta, lontana 7 punti. Alla vigilia del match dell’11ª giornata di ritorno di Serie D il club ha annunciato di aver pagato lo stipendio di gennaio ai tesserati e ha rivolto un appello al pubblico per riempire il Nespoli.

A pochi chilometri di distanza in Gallura il Budoni contro il vice fanalino di coda Real Monterotondo proverà a interrompere il digiuno di successi che dura dal 30 novembre, nella consapevolezza che una vittoria potrebbe valere un piede fuori dai playout.

In campo alle 14,30 anche il Latte Dolce in trasferta contro l’Albalonga: reduci dalla sconfitta contro l’imbattuta capolista Scafatese, i sassaresi puntano al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Si gioca alle 14,30 anche Scafatese-Monastir: posti esauriti da mercoledì al Comunale di Scafati per la partita che potrebbe valere alla primatista del girone G la vittoria del campionato con largo anticipo. Una pressione ulteriore per i campidanesi, quarti e tutto sommato tranquilli (a quota 41), più dei campani.

Infine, alle 15, Montespaccato-Costa Orientale Sarda: gialloblù determinati a chiudere il discorso della salvezza matematica ma occhio alla disperazione dell’antagonista, invischiato nei playout.

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