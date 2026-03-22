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Al Planedda.
23 marzo 2026 alle 00:37

sfida salvezza alla freccia: baunese battuta e raggiunta 

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Baunese 2

Freccia P. Montis 4

Baunese (4-2-3-1) : Falconetti, Canu, Porcarello, Pendin (30’' st Incollu), S. Monni, Leite Mendes, Bahtijar, Tegas (20’ st Pintus), S. Mereu, Bonicelli, Barca. Allenatore D’Agostino. In panchina Piras, Ghironi, Corrias, A. Moretti, F. Monni.

Freccia Parte Montis (5-3-2) : Margiani, Sardo, Couachi (15’ pt Alb. Mereu), Biancu, Muri, An. Mereu, Girseni, Mandis (49’ st Atzei), Barrales (30’ st Cau), Cruccas, Vargiu. Allenatore Boi. In panchina S. Maccioni, E. Maccioni, Mura, Pia, Frau, Atzori, Vinci.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : pt 24’ Porcarello (a), 40’ Cruccas, 45’ Leite Mendes (r); st 10’ Bonicelli, 39’ Cau, 50’ Mandis.

Baunei. Colpo grosso del Freccia Parte Montis Mogoro al Comunale Planedda, in uno scontro salvezza che ha visto la squadra allenata da Boi battere la Baunese di D’Agostino.

Nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio nel momento migliore della Baunese, al 24’, grazie a una sfortunata autorete di Porcarello sugli sviluppi di un corner, e raddoppiano al 40’ con Cruccas. La Baunese reagisce alla grande e accorcia subito le distanze, con Leite Mendes, su rigore, al 35’. Al 10’ della ripresa Bonicelli pareggia i conti e al 30’ i nerazzurri arrivano quasi a completare la rimonta, con Bahtijar che colpisce il palo su punizione da limite a portiere battuto. Ma nel finale la squadra di Mogoro è implacabile in ripartenza e chiude la gara con Cau al 39’ e Mandis, in contropiede a campo aperto, al 48’.

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