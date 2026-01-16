VaiOnline
Mercato.
17 gennaio 2026 alle 00:22

Sfida Roma-Juve per il viola Fortini Kostic per il Milan 

È sfida tra Roma e Juventus per Fortini, terzino della Fiorentina classe 2006. I giallorossi avrebbero bisogno di un rinforzo proprio in quella zona del campo e Massara ha già contattato la viola per imbastire una trattativa, ma servono almeno 20 milioni. Il club capitolino aveva provato a convincere i toscani inserendo nell’affare giocatori come Baldanzi, El Shaarawy e Bailey, ma tutte le contropartite sono state rifiutate. Poi si sono fatti avanti i bianconeri, che a loro volta potrebbero inserire due giocatori: i difensori Rugani e Gatti.

Il Nottingham Forest insiste per il centrocampista Frattesi dell’Inter ma il club vuole 35 milioni. Al momento non ci sono contatti tra i nerazzurri e il Galatasaray per Calhanoglu: i turchi sono tornati alla carica dopo l’interesse della scorsa estate ma il club meneghino non ha intenzione di aprire un dialogo per cederlo. In casa Milan si lavora invece per avere Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado: 4,5 i milioni offerti dai rossoneri ma i serbi ne chiedono 12 più bonus e una percentuale su un’eventuale futura rivendita.

L’attaccante marocchino En-Nesyri del Fenerbahce è la nuova idea per l’attacco del Napoli. Il club turco ha aperto al prestito e per i campani potrebbe essere una buona opportunità, però prima va ceduto uno tra Lang e Lucca. Su quest’ultimo c’è l’interesse di Besiktas e Al-Hilal (ipotesi scambio con Marcos Alonso). Un altro nome sul taccuino del ds Manna, che deve fare mercato a costo zero, è quello di Tzolis del Bruges.

Il Torino sta chiudendo la trattativa per portare in maglia granata il terzino Obrador del Benfica: c’è l’accordo con il giocatore e con il club portoghese, mancano però il via libera e l’ultimo ok da parte del Real Madrid, che lo acquistò dal Maiorca per farlo giocare nella sua squadra B e vanta ancora alcuni diritti sul giocatore.

L’esterno inglese Harrison è arrivato a Firenze pronto per iniziare una nuova avventura: si tratta del terzo acquisto per il club viola in questa sessione di mercato dopo Solomon e Brescianini. Harrison, classe ‘96, approda dal Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 7 milioni di euro.

