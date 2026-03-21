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Dal campo.
22 marzo 2026 alle 00:30

Sfida Mondiale per quattro rossoblù 

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Altri due giorni e mezzo di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno martedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione dopo il ko dell’altro ieri col Napoli. Il tecnico Pisacane ha approfittato della sosta per far rifiatare la squadra, non solo fisicamente, in vista del rush finale che si preannuncia particolarmente intenso.

Assenti giustificati i nazionali convocati in vista dei playoff per i prossimi Mondiali. A cominciare dai due azzurri Palestra e Caprile. Per l’esterno si tratta della prima chiamata, e ha buone probabilità di esordire. È la seconda, invece, per il portiere che, però, non ha ancora debuttato e difficilmente lo farà contro l’Irlanda del Nord vista la concorrenza.

Torna nella Turchia che conta Kiliçsoy, chiamato dal ct Montella per lo spareggio con la Romania ed, eventualmente, con una tra Kosovo e Slovacchia. In quest’ultimo caso, ci sarebbe il derby rossoblù con Obert. A sua volta, il ghanese Sulemana sarà impegnato nelle amichevoli con Austria e Turchia, lo zambiano Liteta per la 4 Nations Tournament (è comunque in attesa del via libera dei medici per una contusione alla caviglia rimediata in allenamento). Non è stato, invece, convocato il colombiano Mina.

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