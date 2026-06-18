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Selargius.
19 giugno 2026 alle 00:33

Sette medaglie nazionali per gli atleti paralimpici della Libertas 

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Rientro da campioni per i cinque atleti della Libertas Campidano di Selargius, protagonisti dei Campionati italiani paralimpici. Sono partiti da Selargius e ad Abano Terme hanno fatto incetta di premi nei campionati promozionali di atletica leggera. Portano a casa due medaglie d’oro, quattro d’argento e una di bronzo. «Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio tutti noi e ci ricorda quanto lo sport possa insegnarci», il commento del sindaco Gigi Concu e della sua vice Gabriella Mameli.

Il traguardo più importante è la felicità stampata nei volti degli atleti speciali diventati campioni: Francesco Cogoni, Giulia Caddeo, Marta Moi, Valentina Adamu e Roberto Marrocu. «Sono orgogliosissimo dei risultati straordinari ottenuti dai nostri ragazzi, dell’impegno e della loro sportività», dice emozionato Simone Sirigu, presidente della Libertas Campidano. «Parliamo di ragazzi con disabilità intellettive e relazionali che ancora una volta ci dimostrano quanto possano insegnarci e che i limiti spesso sono più nella nostra mente. Certo, le difficoltà ci sono e le abbiamo tutti, più o meno importanti», conclude il presidente della società sportiva di Selargius, «ma in pista il problema della disabilità viene cancellato».

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