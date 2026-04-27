Settanta aspiranti consiglieri 

Cinque liste per un totale di quasi 70 candidati, mai così tanti nelle elezioni amministrative di Sanluri, soprattutto giovani dai 19 ai 38 anni, e una buona quota rosa, tre gli aspiranti sindaci: l’uscente Alberto Urpi che raddoppia con due liste, la preside Cinzia Fenu che conferma le due squadre, il dipendete pubblico Giuseppe Tatti. Sono i numeri che raccontano le aperture ufficiali di un esercito di futuri rappresentanti della città. Una sorpresa rispetto al 2020, quando la vittoria sul quorum arrivò dallo schieramento dell’ultimo giorno utile.

I giovani

«Abbiamo deciso di metterci in gioco per un reale cambiamento, dare voce anche a chi ha bisogno di costruirsi un futuro»: sono i giovani delle liste “S’Innova” e “Stai a Sanluri Stato”, guidate dalla preside. «I gruppi – dice una candidata, Roberta Melis – sono caratterizzati da un giusto equilibrio tra età e competenze maturate in vari ambiti professionali». L’obiettivo è rendere la città a misura di giovani, allontanare la convinzione che «non abbiamo l’esperienza per poter amministrare, essere giovani non può rappresentare un limite». «La mia candidatura – dice Cinzia Fenu – è legata all’ideale che anima i ragazzi e le ragazze. Competenza, professionalità e voglia di misurarsi per amministrare al meglio». Tra i candidati, oltre a Melis, ci sono Federica Scanu, Nicola Melis, Vincenzo Cannova, Alberto Corda, Marco Demontis, Franco Congiu e Lia Bassetto. E l’ex vicesindaca, Antonella Pilloni.

La novità

Alberto Urpi guida “Progetto Sanluri” e “Sanluri civica”. Sul programma ci tiene a precisare: «L’abbiamo costruito insieme ai cittadini. La direttrice resta la nostra identità, dove ogni azione diventa volano per migliorare la città. Spazio all’economia ad occasioni concrete per chi vuole investire e fare impresa da noi, cultura e sport per accendere la socialità attraverso spazi aperti e occasioni di incontri». Tra i candidati c’è la più giovane, Alice Puddu, 19 anni, poi Cristian Fenu, Erica Lai, Eleonora Forru. Impegnate nel sociale Francesca Vinci, Paola Melas e l’ex assessora Donatella Steri, dal mondo delle imprese Andrea Monfrini, Lucia Lai, Franco Vinci, Stefania Onnis, Monia Congia. L’insegnate Roberta Maccioni.

La quinta lista

«Al momento – comunica Tatti – nessuna novità. Stiamo lavorando per gli ultimi ritocchi. Ricordo che la nostra discesa in campo è stata pensata anche a sostegno di altre liste, considerando il sistema elettorale col ballottaggio».

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