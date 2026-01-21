VaiOnline
Le richieste.
22 gennaio 2026 alle 00:33

«Serve lo stato di calamità naturale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tra politica e cittadini ci sono loro. Le associazioni. Una cerniera istituzionale che vigila anche sulle promesse di intervento. Dall’Anci alla Confcommercio, da Confersecenti a Coldiretti, si chiede di fare presto con la conta dei danni. E a stretto giro gli stanziamenti per la ricostruzione. Harry ha colpito infrastrutture pubbliche e aziende private.

«In queste ore – parla per i sindaci Daniela Falconi – la priorità assoluta è ancora la messa in sicurezza». Ma «l’auspicio è che la stessa celerità vista nella gestione delle emergenze possa accompagnare anche la fase successiva, con ristori rapidi e adeguati per i danni subiti. Così da permettere ai territori di tornare quanto prima alla normalità», dice la presidente dell’Anci.

Solo nel litorale di Cagliari, «sono almeno venti le imprese gravemente compromesse, con attrezzature distrutte, locali allagati e stagioni di lavoro cancellate in poche ore – fa sapere Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna –. La violenza della tempesta ha causato alle nostre imprese danni enormi che non possono essere affrontati con i normali strumenti. Chiediamo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per consentire interventi concreti nelle attività colpite». Da Fiba Confesercenti, il presidente Gian Battista Piana ribadisce «la vicinanza» dell’associazione «alle imprese balneari e alle comunità costiere che stanno affrontando ore difficili: ci arrivano segnalazioni di danni e situazioni che richiedono interventi rapidi». Coldiretti una verifica l’ha già fatta, attraverso «i soci – sottolinea il direttore Luca Saba –: le strade rurali sono da ripristinare». ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 