«La mareggiata ha distrutto la spiaggia di Giorgino» 

«Non avevamo mai visto nulla di simile. La spiaggia di Giorgino, per come l’abbiamo sempre conosciuta, non esiste più». Arianna Stara non riesce ancora a credere a quanto accaduto in questi giorni di mareggiata nel tratto di costa davanti al Villaggio Pescatori, a poche centinaia di metri da viale Pula, uno degli ingressi di Cagliari. Il ciclone Harry, con le sue raffiche di vento, ha provocato onde di una forza incredibile, capaci di spostare massi, pietre e detriti, scaricati sulla spiaggia di Giorgino. E anche i due ristoranti e stabilimenti balneari, il Non solo Mare e lo Zenit, ne hanno pagato le conseguenze con ingenti danni.

La disperazione

«L’acqua è entrata nel locale», evidenzia la Stara del Non solo Mare. «La forze delle onde ha sfondato la parte anteriore della struttura in legno, raggiungendo anche il bagno esterno e devastando le pedane e il sistema di canne messo a protezione della strada». Anche lo Zenit deve fare la conta dei danni: una parte della copertura è stata divelta e altre parti del locale in parte distrutti. «C’era stata un’altra mareggiata importate nel 2008», aggiunge una delle responsabili del Non solo Mare, «ma le conseguenze erano state meno pesanti. Questa volta è stata una devastazione».

La paura

Preoccupa soprattutto la spiaggia. «Quanto accaduto alla nostra struttura cercheremo di sistemarlo in tempi rapidi, nonostante i danni», spiega la Stara. «Ma la spiaggia non sappiamo se e quanto potrà tornare come prima. Ci sono grosse pietre e anche l’arenile che c’era nel lato sinistro del nostro locale non esiste più». Durante i momenti peggiori del maltempo si è temuto anche che l’acqua del mare raggiungesse le prime abitazioni del Villaggio Pescatori. La strada è stata chiusa al traffico quando si è allagata. «Per fortuna non si sono registrati danni alle case. Ma vedere il lavoro fatto in tutti questi anni subire un colpo così duro», concludono dal Non solo Mare, «fa davvero molto male. Speriamo di poter rivivere la spiaggia di Giorgino come era prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA