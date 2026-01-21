VaiOnline
La decisione.
22 gennaio 2026 alle 00:32

Ieri niente lezioni, ma a scuola sono scattati i controlli-sicurezza  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Didattica sospesa, ma scuole aperte per verificare le condizioni degli edifici. Ieri a Cagliari collaboratori scolastici e personale amministrativo, insieme a dirigenti e vice, hanno svolto dei sopralluoghi in vista della riapertura, oggi, di tutte le scuole. Controlli per capire se fossero necessari degli interventi urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza in vista del rientro in casse di tutto il personale, degli insegnanti e degli studenti. Ma in due due casi è servito anche per capire che le condizioni minime non erano garantite: così l’asilo nido di via Schiavazzi e la scuola dell’infanzia del Poetto oggi resteranno chiusi per dei lavori urgenti vista la presenza di infiltrazioni.

Dunque nel terzo giorno di allerta rossa, come disposto dal sindaco Massimo Zedda nell’ordinanza, le scuole hanno aperto le loro porte al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici per svolgere tutte le verifiche del caso. «Aver sospeso l’attività didattica», spiega l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Giulia Andreozzi, «è stato utile per fare il punto della situazione sugli edifici e per effettuare una pulizia dei cortili e dei giardini di loro pertinenza. Non sono per fortuna emerse situazioni di elevata criticità, a parte qualche situazione complicata per delle infiltrazioni». Due le scuole che resteranno chiuse, l’asilo nido di via Schiavazzi e quella dell’infanzia del Poetto. In altri edifici possibile il non utilizzo di un’aula o una stanza per la presenza di segni di infiltrazione. «Eventuali interventi urgenti partiranno subito. Gli altri verranno programmati», conclude l’assessora.

Nella zona di Su Siccu tutto tranquillo all’istituto Buccari Marconi di viale Colombo, così come nelle altre sedi: «Non abbiamo registrato alcun danno», spiega la dirigente Alessandra Scanu, «nemmeno alle barche ormeggiate nel vicino porticciolo. Nella sede di viale Marconi abbiamo trovato una tubazione con una perdita in un locale non per la didattica. Ma non sappiamo se sia legato al maltempo. Niente di grave comunque». Tutto regolare anche al liceo Alberti di viale Colombo così come nelle succursali di via Ravenna e via Kock. «Qualche minima infiltrazione nei piani superiori, ma nulla che comprometta la sicurezza per il personale e per gli studenti», sottolinea il dirigente Roberto Bernardini. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 