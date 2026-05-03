Serie C2, è il momento della verità 

La Serie C2 entra nella fase più calda della stagione con playoff e playout che si disputeranno venerdì, mentre le finali sono fissate per il 15 maggio. In palio non solo il sogno promozione, ma anche la permanenza nella categoria.

Nei playoff si affronteranno Gonnesa e Mediterranea, mentre dall’altra parte del tabellone andrà in scena Portoscuso-Babylon: due sfide che si preannunciano equilibrate e ricche di tensione. Nei playout il destino della salvezza passerà dai confronti tra San Pio X e Uta, e tra Sibiola Serdiana e Parco Cross Città di Serrenti.

A fare il punto in casa Mediterranea è Fabio Marrocu: «Ci siamo preparati come per ogni big match di questo campionato, con grande serenità, curando i dettagli e lavorando sugli aspetti da migliorare, consapevoli che anche le virgole possono fare la differenza». Una sfida che, secondo il giocatore rossoblù, sarà decisa soprattutto dalla gestione mentale: «Farà la differenza la capacità di gestire il caos che si crea quando c’è tanto in gioco, restando lucidi nei momenti decisivi».Marrocu evidenzia anche il percorso della squadra: «È stata una stagione lunga e faticosa, i nostri giovani si sono caricati la squadra sulle spalle. Questa è la nostra prima finale: superare gli avversari sarebbe il giusto riconoscimento per tutto ciò che il gruppo ha affrontato».

Con queste premesse, si accendono i riflettori su due giornate decisive che potrebbero riscrivere gli equilibri della Serie C2.

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