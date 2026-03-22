serie b, vince soltanto capoterra 

Sconfitta di misura per l'Amatori Rugby Alghero, che nella quindicesima giornata di Serie A perde 17-16 in casa contro il Cus Milano. Nel primo tempo, chiuso sul 13-10, meta algherese con Cincotto, trasformata da Mazzone, che ha centrato i pali per altre tre volte. Nella ripresa, dopo la seconda meta ospite, è arrivato solo un altro piazzato di Mazzone, che non è bastato per evitare il ko.

In B, l'Amatori Capoterra vendica i cugini algheresi sbancando Milano, 40-33 sui cadetti del Cus. Le mete di Vega, Valentine, Marongiu e Ganga (trasformate da Aru) portano Capoterra in vantaggio 28-12 all'intervallo e con il punto bonus già blindato. Nella ripresa, i padroni di casa la ribaltano con tre mete trasformate, ma l'Amatori non ci sta: meta di Balboni calciata tra i pali da Aru e altra meta di Pace a chiudere i conti. Sempre in B, l'Olbia cede 26-20 sul campo dell'Unione Firenze. I punti per le api galluresi sono arrivati nel primo tempo con il piazzato di Paone e la meta di Sciurano trasformata dallo stesso calciato mentre, nella ripresa, le mete sono state firmate da Traibel e Cuesta.

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