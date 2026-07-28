Serie A Silver, per il Cagliari corsa salvezza  in sette partite 

Momento chiave nei campionati nazionali di baseball e softball. Nella A Silver di baseball, il giovanissimo Cagliari del manager Walter Angioi sta faticando a tenere il passo di formazioni con lineup più esperti e navigati, ma la salvezza è un traguardo auspicabile e possibile anche per i talentuosi giocatori cresciuti nel vivaio rossoblù. Dopo il buon pari interno col Bologna, i cagliaritani sono ultimi nel Girone A, assieme al Seveso, con 7 vittorie e 23 sconfitte, solo 2 successi in meno di Sala Baganza (9/23) e 3 in meno del Settimo (10/22). Restano alla portata anche Oltretorrente (11/19) e Avigliana (13/19), a patto che il Cagliari approfitti dei restanti 7 doppi incontri della stagione regolare, a partire dalla trasferta del 2 agosto a Parma contro Poviglio e dalla sfida con Sala Baganza del 9 a Iglesias. Il 29 agosto si ripartirà da Modena, poi le gare casalinghe con Seveso e Codogno e la trasferta a Settimo Torinese.

Nella A2 di softball, dove a rappresentare la Sardegna sono le orgolesi della Supramonte, la stagione regolare delle biancorosse si è conclusa con 4 vittorie e 20 sconfitte, un bilancio che ha relegato il sodalizio sardo all’ultimo posto nel Girone A e, di conseguenza, ai playout. Per rimanere nella serie cadetta nazionale, la Supramonte dovrà aggiudicarsi la serie contro la Campania Felix Caserta, fanalino di coda del Girone B con appena 2 vittorie in 30 incontri disputati. Per conoscere vincitrici e vinte del playout, che giocherà al meglio delle 5 partite, occorrerà attendere fino a settembre, poiché i match si giocheranno nei weekend del 12-13 e del 19-20 agosto.

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