Sennori trafitta al supplementare 

Sennori 91

Basket Rende 95

(dopo 1 tempo supplementare)

Klass Sennori : Cordedda 8, Puggioni 13, Sanna 23, Nwokoye 8, Merella, Cabras 6, Tola 8, Pisano 7, Hubalek 11, Biolchini 7. Allenatore Longano

Bim Bum Rende : Gagliardi, Usai 3, Diakhate ne, Cavalieri 13, Cer- chiaro ne, Lucadamo 8, Bocca- savia 12, Cagnacci 33, Schifeo 2, Yeyap 24. Allenatore Carbone

Parziali : 17-15; 40-38; 60-65; 83-83

La strada verso la salvezza si mette in salita. La Klass Sennori debutta nei playout di B Interregionale con una sconfitta contro la Bim Bum Rende, che espugna il PalaMura di Porto Torres dopo un supplementare (91-95) e si guadagna l’opportunità di chiudere i conti domenica in Calabria.

Gli ospiti sono riusciti a prevalere al termine di una sfida sempre sul filo dell’equilibrio: Sennori ha messo la testa avanti alla pausa lunga grazie a Sanna, ma Rende ha reagito nel terzo quarto ristabilendo l’equilibrio. Avanti a 30 secondi dalla sirena, i romangini si sono fatti riprendere da Cagnacci, che ha rimandato il verdetto all’overtime. Qui i calabresi si sono mostrati più lucidi, e con i centri dalla lunetta di Yeyap e Cavalieri hanno blindato il successo.



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