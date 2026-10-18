Seminari sull’Arte: Palazzo Costa Marras 

Stasera alle 18 nuovo appuntamento con i Seminari sull'Arte della Manutenzione, curati da Maria Antonietta Mongiu e da Diana Zuncheddu. Questa volta sul tema “Foto di famiglia e di una città in un interno” intervengono lo storico dell’arte Franco Masala e l'avvocata Viviana Costa Marras, legata a una famiglia nata dal legame tra un genovese e una sarda. L’architetto Ubaldo Badas con la palazzina nel Largo Carlo Felice, unendo i due cognomi Costa e Marras, ideò il marchio a cui associò un elefantino. L’incontro si svolge, come sempre, nella Sala Video on line della sede storica de L'Unione Sarda in Viale Regina Elena. «Buona parte della produzione architettonica di Badas – sottolinea Maria Antonietta Mongiu – non è vincolata. A maggior ragione la produzione come designer. Nel percorso del Palazzo Costa Marras, Badas incontrò Maria Lai che progettava le vetrine come strumento di relazione tra interno ed esterno. Entrambi capivano il senso irriducibile dell'abitare. La facciata e le parti strutturali in calcestruzzo armato del Palazzo Costa Marras di Largo Carlo Felice, vennero rivestite da piccole piastrelle in ceramica bordeaux. Le vaste e continue vetrate seguivano il criterio del catturare la luce specie nella condizionante ubicazione del palazzo oggi, purtroppo, irriconoscibile». Tutto questo per riscoprire una pagina significativa della storia cittadina, un mosaico di memorie che i Seminari sull’Arte della Manutenzione contribuiscono a ricomporre. Il ricordo come spiega Francesco Alziator non è mai un archivio statico. «La memoria è come un gioco d’acqua che suscita zampilli che si muovono in continuazione. L’acqua è la stessa eppure si presenta sempre diversa. Sono così i giochi della memoria che ti riportano sempre alle stesse sorgenti».

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