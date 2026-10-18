Il dirigente ferito torna in piazza 

Ieri è tornato in piazza Angelo de Simone, primo dirigente della polizia, capo del commissariato Garibaldi-Venezia, che sabato è stato ferito alla testa da un sampietrino ma ha continuato a presidiare piazza Duomo. Per lui fermarsi non è una opzione. «Non ce lo possiamo permettere - ha detto al Tg1 - È una situazione che va fronteggiata con tutte le risorse disponibili perché dobbiamo garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della città». Con un cappellino a coprire la ferita, ha spiegato di stare meglio. E poi: «È da ieri pomeriggio che stiamo affrontando questi gruppi di giovani organizzati anche minorenni. Sono numerosi, animati da foga distruttiva e spesso travisati. Trovano il coinvolgimento nel gruppo e diventano più negativamente performanti a seconda del numero di persone che riescono a raccogliere».

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