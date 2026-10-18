Sardara, assalto all’armeria: la strada diventa un Far west 

Far west nella notte a Sardara. L’assalto all’armeria Steri, in via Ariosto, ha scatenato un conflitto a fuoco tra i banditi e il padre della titolare, 79 anni, svegliato dal trambusto. Decine i colpi esplosi, per fortuna non ci sono state vittime. Il commando (quattro uomini, incappucciati) ha sfondato la saracinesca con un fuoristrada e, distrutte le telecamere, ha fatto razzia: fucili, pistole, munizioni. Per coprirsi la fuga, i malviventi hanno disseminato la strada di chiodi. Indagano i carabinieri.