Semafori in tilt: l’impianto è da rivoluzionare 

La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dell’impianto semaforico che regola la circolazione tra le vie San Salvatore, Roma, Leonardo Da Vinci, Sarpi e Galilei, snodo fondamentale per la viabilità. Il vecchio sistema è andato in tilt a inizio ottobre e in tutti i semafori resta attiva solo la luce gialla lampeggiante. Per rimetterli a nuova è stata preventivata una spesa comunale complessiva di 70mila euro.

Il nove ottobre scorso i tecnici hanno eseguito un sopralluogo per la sostituzione delle lampade di vecchia generazione con l’obiettivo di ripristinare l’impianto, andato però nuovamente in tilt forse a causa dell’usura dell’usura.

Con un nuovo sopralluogo gli stessi tecnici hanno evidenziato la necessità di un rifacimento del sistema che richiede, come ha spiegato il sindaco Gigi Puddu, «la modifica e l’adeguamento della canalizzazione e dei cavi di alimentazione, i necessari scavi, la sostituzione delle lanterne con corpi illuminanti a tecnologia led e il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi interessati dagli interventi».

Un grosso intervento che richiede anche un adeguato finanziamento. Da qui lo studio di un progetto esecutivo, approvato dalla Giunta municipale, e la ricerca di fondi individuati nel bilancio comunale. Presto arriverà l’appalto che consentirà poi di affidare i lavori.

Il vecchio impianto è stato realizzato diverse decenni fa dopo alcuni gravi incidenti stradali agli incroci con la strada provinciale.

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