Selargius, il diesse Fercia punta sui giovani 

Sarà l'undicesima stagione consecutiva in Promozione per il Selargius, storica società del calcio sardo nata nel 1965. Un traguardo di continuità che racconta la solidità di un club capace di radicarsi stabilmente in una categoria competitiva, ma che ora guarda avanti con un progetto ben definito: costruire qualcosa di duraturo puntando sulle nuove leve.

A guidare il nuovo corso sarà Antonio Prastaro, tecnico esperto che ha raccolto il testimone da Federico Cocco, separatosi dalla società granata al termine dell'ultima stagione. Una scelta che riflette la volontà del club di affidarsi a una guida solida per accompagnare la crescita di un organico rinnovato. Traccia la rotta il direttore sportivo Denis Fercia: «Il nostro pensiero è rivolto ai ragazzi e soprattutto alla creazione di un percorso sostenibile che duri nel tempo. Vogliamo fare bene con una squadra che sappia crescere: non ci preoccupa il tempo necessario, perché siamo convinti di poter raggiungere il nostro obiettivo. Servirà lavorare con modestia e con la consapevolezza che confermarci non sarà facile. Dovremo essere bravi a gestire l'entusiasmo, dare loro la giusta responsabilità e il supporto necessario nei momenti di difficoltà».

Sul mercato il primo colpo è Nicolò Palmas, in arrivo dal Pirri. La rosa sarà però confermata in larga parte: restano il capitano Roberto Salis, Stanislao Lepore, Nicholas Paolucci, Davide Bandinu, Gianluca Reginato, Domenico Ragucci, Gabriele Pisano, Alessandro Serrau, Matteo Orrù ed Enrico Campus.

Società blasonata nel panorama isolano, il Selargius raggiunse alla fine degli anni Novanta il campionato Interregionale. La stagione 2009/2010 rimane la più esaltante del ciclo tra i semiprofessionisti, con un quinto posto finale e la qualificazione ai playoff per la Lega Pro Seconda Divisione.



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