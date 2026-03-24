Selargius cede al Costa Masnaga 

COSTA MASNAGA 77

SAN SALVATORE S. 53

CLV-Limonta Costa M. : Cibi- netto 4, Teder 15, Contreras, Pirozzi 3, Brossmann 25, La Malfa ne, Sanogo 2, N’Guessan 10, Redaelli, Volpato 9, Algeri, Olandi 9. Allenat. Bereziartua

Nuova Icom Selargius : Mura 13, Berrad 2, Ceccarelli 8, Aija- nen 4, Juhasz 10, D’Angelo 14, Ingenito, Pinna, Valenti, Blecic 2, Porcu. Allenat. Maslarinos

Parziali : 15-13; 28-21; 51-38



La Nuova Icom Selargius resta in partita per tre quarti, poi Costa Masnaga rompe gli indugi e scappa via. Terza sconfitta consecutiva per le giallonere, che nel recupero della 22° giornata di A2 Femminile cadono in casa delle lombarde (77-53) senza pregiudicare la classifica (24 punti) e i playoff.

Contro la vice capolista del torneo, la squadra di Maslarinos è partita male (13-2), ma ha saputo reagire portandosi sul -2 alla prima sirena. Nella fase centrale, Costa Masnaga ha provato ad allungare nuovamente, ma gli sforzi di Mura hanno tenuto la Nuova Icom in piedi. Almeno fino all’ultimo quarto, quando un break negativo di 26-15 ha spento ogni velleità di rimonta.

Da segnalare, nelle fila di Costa Masnaga, i 9 punti e 6 assist dell’algherese Giulia Olandi, fresca di convocazione con l’Under 18 per il torneo di Mannheim.

Questo pomeriggio (14.30) tocca invece alla Sardegna Marmi: con la qualificazione ai playoff già in tasca, le virtussine proveranno a sgambettare sul proprio campo la Galli Valdarno nel recupero del 23° turno.



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