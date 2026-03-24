«Seguite l’istinto»  Nayt si concede ai mille fan sardi 

Un fila che si allunga nel porticato, senza nervosismi. Per entrare un numero, distribuito con l’acquisto del disco, acquistabile anche sul posto. C’è Nayt, al secolo William Mezzanotte, sesta posizione all’ultimo Sanremo, ospite per il firmacopie del suo “io Individuo” alla Libreria Feltrinelli di via Roma a Cagliari. Ragazze e ragazzi, liceali e universitari, circa mille, sono arrivati dalla città e dall’hinterland, ma anche dal Sulcis, Medio Campidano, Nuorese, Gallura e Sassari.

Tra il pubblico

Tanti stringono il vinile, altri il Cd, qualcuno anche una lettera piegata con cura, una rosa o un piccolo oggetto simbolico. Samuel Strazzera, 23 anni, di Cagliari, ha acquistato disco e Cd: «Lo ascolto dal 2018, mi ha accompagnato nella crescita». Poco più avanti Laura Pisano, 19 anni, di Sestu, trema: «È incredibile essere qui». Il cantante molisano, classe ’94, maglia bianca e giacchino blu, occhiale scuro rettangolare, siede davanti alla sezione giochi. Si muove timido, ringrazia, abbraccia, scrive una dedica, sussurra qualcosa come se volesse custodire quelle parole. Ricorda: «Seguite sempre l’istinto nella vita». Ascolta le storie che i ragazzi gli snocciolano. Giacomo Serra, 18 anni, di Cagliari, gli consegna alcune sue tracce rap: «Ci tenevo che le sentisse». Davide Puggioni, da Siniscola, porta una pietra, su coccu, simbolo di buona energia. Chiara Orrù, 19 anni, da Cagliari, non riesce a parlare dall’emozione.

Omaggi

Ogni incontro dura mezzo minuto. Poi i ragazzi vanno via con il disco tra le mani e quella dedica, ancora meravigliati. Qualcuna piange o abbraccia l’amica. Quei pochi secondi sono già passati. Lorenzo Stefanelli, 18 anni, Cabras, gli porge un suo quadro ispirato dalla sua musica. Marco Pitzalis, 22 anni, Cagliari, lo definisce «un artista introspettivo che spinge i ragazzi a scrivere». Maria Carlucci, 20 anni, Portoscuso, dice: «Riesce a farmi emozionare». Asia Salis, 18 anni, Carbonia, racconta quanto l’abbia accompagnata nella crescita, mentre per Nicolas Masala, 20 anni, da Tempio è stato «vicino nei momenti difficili». Potere delle canzoni. Poi ci sono le mamme, come Roberta Brigaglia, 54 anni, Cagliari, al posto della figlia, a casa con l'influenza, o Sara Loddo, 39 anni, con la figlia undicenne, che lo segue da Sanremo. Un pomeriggio speciale alla Feltrinelli. Quelle canzoni, che risuonano anche nella libreria, sono diventate un volto e uno sguardo. Attimi per sentirsi ascoltati, parte di una comunità fatta di rime e fragilità. E come dice nonna Fernanda Diana, che aspetta la nipote Nayda: «Le canzoni sono poesie senza età, capaci di toccare i pensieri».

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