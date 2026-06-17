Seconda giornata, per il Canada stasera la sfida con la Bosnia 

Nella notte si è chiuso il primo turno delle partite della fase a gironi dei Mondiali, ma ovviamente non ci si ferma: oggi alle 18 comincia la seconda giornata. Il primo incontro in ordine di tempo è Repubblica Ceca-Sudafrica, ad Atlanta: sfida fra deluse dell’esordio, in quanto entrambe sconfitte (gli africani con due espulsi).

Nella prima serata italiana, alle 21, per il Gruppo B la Svizzera affronta la Bosnia a Los Angeles. Gli elvetici si sono fatti male da soli alla prima col Qatar, subendo il pari su autogol nel recupero di una partita che sembrava in controllo, mentre la nazionale che ha eliminato l’Italia ai playoff ha a sua volta fatto 1-1 contro il Canada.

Per le notturne, alle 24 l’altro match del Gruppo B, Canada-Qatar a Vancouver, rimette in campo una delle tre nazioni ospitanti (curiosamente l’unica che non ha vinto al debutto). A seguire, alle 3 del mattino in Italia, Messico-Corea del Sud a Guadalajara sa già di spareggio primo posto nel Gruppo A (con gran entusiasmo per i padroni di casa).

RIPRODUZIONE RISERVATA